На Хмельницького відкрився заклад «Міністерство десертів» від команди «Міністерства шаурми»

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Марія Банько
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5 вересня на вулиці Богдана Хмельницького розпочав роботу новий заклад «Міністерство десертів».

Після успішного старту та масштабування «Міністерства шаурми» Євгеній Таллєр та Спартак Велішаєв почали виводити нові формати. Спершу вони відкрили «Міністерство чебуреків», а на цьому тижні ще й «Міністерство десертів».

У новому закладі пропонують 10 видів сніданків (різноманітні «ранкові тарілки», пурпурові панкейки, полента з абрикосом, трюфельна вівсянка), десерти та випічку. У меню декілька видів круасанів, шу, торти, пудинги та десерти в банках. Серед напоїв пропонують каву та вино.

Зараз на честь відкриття на сторінці закладу проводять розіграш подарунків: торта, сніданку та вечері на двох.

Ціни: ванільний шу — 90 грн, торт «попкорн-карамель» — 225 грн, круасан чорниця-розмарин — 135 грн, капучино — 80 грн, бенедикт із лососем на хешбрауні — 380 грн, трюфельна вівсянка — 200 грн, сирники з кремом та вишнями — 245 грн, полента з абрикосом у лавандовому сиропі — 180 грн.

Адреса: Богдана Хмельницького, 32

Режим роботи: щодня 8:00 — 20:00

Instagram

Фото: Instagram «Міністерства десертів», tallertv

Опубліковано: 06 вересня 2023
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