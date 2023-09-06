На ВДНГ відкрили кавʼярню-скейтшоп Coffee Spot

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Ірина Маймур
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В урбан-парку на ВДНГ запрацювала кавʼярня-скейтшоп Coffee Spot.

Заклад відкрили Pro Boardshop, що займаються продажем спорядження для скейтбордів. Вони взяли собі за мету познайомити містян зі скейтборд-культурою.

«Зранку пробуджуємо тебе запашною кавою та годую десертами й сендвічами, в обід даємо перепочити від спеки й наливаємо прохолодний лимонад, а ввечері — підслуховуємо твої балачки з друзями на літнику й допомагаємо обрати скейтовий стаф», — говорять у закладі.

У Coffee Spot пропонують усі види кавових напоїв, зокрема й на рослинному молоці. Також тут є матча, лимонади, какао, комбучу й інші напої. До них можна замовити сендвічі або десерти.

Ціни: фільтр — 45/60 грн, капучино — 60/70 грн, матча-лате — 75 грн, какао — 55 грн, еспресо-тонік — 85 грн, лимонади — 90 грн, чай — 50 грн

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 1 (20 павільйон)

Режим роботи: щодня 10:00 –22:00

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Фото: Coffee Spot

Опубліковано: 06 вересня 2023
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