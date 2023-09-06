На Великій Житомирській запрацював десятий гриль-бар мережі Gremio Grill

На вулиці Велика Житомирська відкрили десятий заклад мережі Gremio Grill, пише The Village Україна.

Там встановили печі-хоспери на деревному вугіллі, аби готувати для гостей здорову їжу на вогні.

Точки цієї мережі також працюють навпроти НСК «Олімпійський», на проспектах Перемоги й Григоренка, вулицях Франка, Лобановського й Ентузіастів, а також у ТРЦ Retroville, Dream, Lavina й «Республіка».

Ціни: бургер «Греміо» – 180 грн, веган-бургер – 235 грн, салат із телятиною – 229 грн, шаурма з куркою – 160 грн, бокс «Сімейний» – 970 грн, торт «Червоний оксамит» – 135 грн

Адреса: вулиця Велика Житомирська, 38

Режим роботи: щодня 10:00 – 22:00

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Фото: Gremio Grill, The Village Україна