На Позняках запрацювала кав’ярня МАКАМО з кавою, десертами й вином

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Ірина Маймур
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У серпні на Позняках розпочала роботу кавʼярня МАКАМО.

У закладі пропонують кавові напої, десерти, кілька видів столового вина від українського виробника «Шато Чизай» разом із сиром камамбер чи брі та журавлиним соусом.

Для гостей кав’ярні обладнали мінібалкон з видом на вулицю та поставили крісло-гойдалку. Також у закладі є книги та розмальовки для малечі.

МАКАМО позиціонує себе як pet-friendly заклад.

Ціни: еспресо — 40 грн, капучино — 55 грн, лате — 60 грн, лимонад — 70 грн, мохіто — 75 грн, макаронс — 55 грн, вино — 50 грн/100 мл.

Адреса: вул. Урлівська, 5

Режим роботи: пн-пт 08:00-21:00, сб-нд 09:00-21:00

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Фото: МАКАМО

Опубліковано: 07 вересня 2023
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