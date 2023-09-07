Повноцінне меню і подача з морозивом: в Ірпені відкрили ресторан-джелатерію Gelarty

Біля Центрального парку в Ірпені розпочав роботу ресторан Gelarty від найбільшого українського виробника крафтового морозива Massimo Gelarty.

Це вже другий заклад цього бренду і єдиний такого формату в Україні. Перший Gelarty ice cream studio & restaurant працює в ТРЦ Lavina.

У новому закладі пропонують повноцінне меню із закусками, салатами, супами, пастами, м’ясом та рибою. Усі страви подають разом із гастрономічним морозивом.

Із 10:00 до 14:00 у ресторані можна замовити солодкі та солоні сніданки. У майбутньому їх зроблять більш ранніми. Заклад пропонує «італійську кавову класику» та фільтр. До того ж тут готують афогато і глясе.

У Gelarty є 20 смаків м’якого морозива на вибір, десерти й суші з морозива, ескімо, сорбеті та морозиво to go у скляних банках.

Незабаром у закладі облаштують pet-station із водою і спеціальним морозивом для собак і єнотів.

Ціни: морозиво із чорного хліба з дрібкою солі — 65 гривень (за кульку), курбургер із курячим філе, беконом та морозивом BBQ — 269 грн, салат із тунцем та інжиром — 269 грн, бургер із моцарелою фрі — 279 грн, ризото з грибами та чипсами з еренгів із морозивом із трюфелю — 279 грн

Адреса: м. Ірпінь, вул. Університетська, 3/7

Режим роботи: щодня з 10:00 до 22:00

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Фото: Gelarty