Українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах

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Валерія Гуржий
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Український бізнес зможе знову ресєтрувати бізнес та додавати інформацію про нього на Google-картах.

Про це повідомив міністр цифрової тарнсформації Михайло Федоров.

Тепер Google знову дав змогу додавати нові об’єкти, залишати коментарі та відгуки.

У квітні 2022 року Google заблокував для України можливість користуватися Google business та додавати нові обʼєкти на карти через безпекові фактори. Українці не могли публікувати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес.

Фото: Unsplash\Alex Dudar

Опубліковано: 07 вересня 2023
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