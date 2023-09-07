Ресторан корейської кухні Arirang відкрився біля КПІ із новою концепцією

Ресторан корейської кухні із понад 20-річним стажем Arirang змінив локацію та концепцію.

1 вересня він відкрився на Берестейському проспекті, пише The Village Україна.

Після початку великої війни Arirang припинив роботу на вулиці Антоновича біля Либідської площі. Відкрити його на тому самому місці не вдалося.

У новому приміщенні біля КПІ майже 60 посадкових місць, більшість із яких — за столами. Столи облаштували спеціально для корейського барбекю: вони мають металеву поверхню і витяжку згори.

Головна відмінність нового Arirang від старого — тут усе продумано для барбекю, розповів The Village Україна власник закладу Дмитро Кан.

Серед іншого в меню ресторану є пельмені (варені, смажені або парові тінманду) та 13 видів супів (звичайна чи велика порція). Алкоголю в закладі поки що немає.

В Arirang працює ще й магазин. Там можна придбати продукти з Кореї.

Ціни: рамьон — 210 грн, чапче — 270/320 грн, токпоккі — 285 грн, кімчі покум паб — 220 грн, кімпаб — 220 грн, бібім паб — 225 грн, пульгогі жонсік — 240 грн, кунманду — 260 грн

Адреса: Берестейський проспект, 31

Режим роботи: щодня з 11:00 до 22:00

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Фото: Серж Хуцану для The Village Україна