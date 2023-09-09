На Київщині насипали дорогу просто посеред озера, щоб скоротити шлях до укриття: подробиці

У Калинівці, що у Фастівському районі, щоб скоротити шлях до укриття насипали дорогу прямо посеред озера, чим розділили його навпіл.

Про це повідомила активіст Людмила Першин.

На ситуацію відреагували у Калинівській селищній раді та заявили, що задача облаштованого пішоходного проходу через озеро – "скоротити маршрут руху до укриття для жителів містечка, в тому числі і для дітей до навчального закладу".

"Таке вирішення дозволяє за 2 хвилини пішого ходу потрапити в укриття, замість 10-15 хвилин, як було до цього", - повідомили у селищній раді.

У коментарях під дописом люди висловлюють незадоволення й виступають проти знищення озера. Вони закликають поліцію та прокуратуру звернути увагу на “перевищення повноважень Калинівської селищної ради”.

Фото: Людмила Першин