На Лютеранській відкрили український стритфуд із бургерами ETNOS

На вулиці Лютеранській у тестовому режимі розпочав роботу новий «український стритфуд» ETNOS.
У меню закладу — бургери з локальними продуктами та пиво від крафтових броварень.
Зараз основна лінійка налічує 5 бургерів: у «Бессарабський» бургер додають соус — варіацію на тему манджі, у для «Ніжинського» роблять соус на основі маринованих огірків. До бургерів можна замовити картоплю, пиво та лимонади.
Ціни: бургер «Ніжинський» із яловичиною, чедером, овочами та фірмовим соусом на основі маринованих огірків — 210 грн, картопля по-селянськи — 65 грн, батат — 150 грн, пиво Dnipro city MOVA — 110 грн, лимонад «Журавлина-вишня» — 75 грн.
Адреса: Лютеранська, 10А
Режим роботи: 12:00 — 22:00
Фото: ETNOS