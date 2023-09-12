В Україні створили сайт про історію оборони Києва у лютому-квітні 2022 року

Запрацював сайт "Хроніки оборони Києва", де можна знайти архів матеріалів, що ілюструють щоденну хронологію битви за Київ від 24 лютого по 10 квітня 2022 року.

Збірка містить близько 6 тисяч новинних повідомлень, офіційних та експертних зведень і мап, особистих історій, документальних фото та відео, які всебічно репрезентують події на фронтах, в тилу, на окупованих та визволених територіях.

Розробники ставили собі за мету зібрати і систематизувати за хронологією та жанрами матеріали, вже оприлюднені на електронних ресурсах, насамперед, українських.

"Ми розглядаємо цей проєкт як першу масштабну документальну публікацію, яка створить ґрунт для подальшої роботи дослідників і журналістів, надасть можливість відновити та впорядкувати свої уявлення про історію війни і оборони Києва всім, хто пережив ці події або просто цікавиться ними", - сказано у повідомленні.

Фото: Борис Корпусенко, ДСНС України