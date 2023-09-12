В Україні створили сайт про історію оборони Києва у лютому-квітні 2022 року

153
Валерія Гуржий
share share

Запрацював сайт "Хроніки оборони Києва", де можна знайти архів матеріалів, що ілюструють щоденну хронологію битви за Київ від 24 лютого по 10 квітня 2022 року.

Збірка містить близько 6 тисяч новинних повідомлень, офіційних та експертних зведень і мап, особистих історій, документальних фото та відео, які всебічно репрезентують події на фронтах, в тилу, на окупованих та визволених територіях.

Розробники ставили собі за мету зібрати і систематизувати за хронологією та жанрами матеріали, вже оприлюднені на електронних ресурсах, насамперед, українських.

"Ми розглядаємо цей проєкт як першу масштабну документальну публікацію, яка створить ґрунт для подальшої роботи дослідників і журналістів, надасть можливість відновити та впорядкувати свої уявлення про історію війни і оборони Києва всім, хто пережив ці події або просто цікавиться ними", - сказано у повідомленні.

Фото: Борис Корпусенко, ДСНС України

Опубліковано: 12 вересня 2023
share share
Труханів острів та озеро Відро можуть отримати заповідний статус Труханів острів та озеро Відро можуть отримати заповідний статус На Печерську відкрили коктейльний бар 2/1 Wine & Cocktail від мережі Konteyner На Печерську відкрили коктейльний бар 2/1 Wine & Cocktail від мережі Konteyner У Старокостянтинові шукають інвесторів для реставрації домініканського собору й вежі XVI століття У Старокостянтинові шукають інвесторів для реставрації домініканського собору й вежі XVI століття У Черкасах знесли пам'ятник чекістам У Черкасах знесли пам'ятник чекістам Українські ветерани виборили 4 медалі на Іграх Нескорених Українські ветерани виборили 4 медалі на Іграх Нескорених У Чернівцях запустять денний безлімітний квиток на весь комунальний транспорт У Чернівцях запустять денний безлімітний квиток на весь комунальний транспорт В Україні випустили фотокнигу Old Khata Book зі світлинами автентичних сільських хат В Україні випустили фотокнигу Old Khata Book зі світлинами автентичних сільських хат Біля Львівської площі запрацювало кафе «Київгаз» із джанк-фуд кухнею і «бердичівським» пивом Біля Львівської площі запрацювало кафе «Київгаз» із джанк-фуд кухнею і «бердичівським» пивом
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.