На Печерську відкрили коктейльний бар 2/1 Wine & Cocktail від мережі Konteyner

У Печерському районі запрацював у тестовому режимі коктейльний бар 2/1 Wine & Cocktail від мережі Konteyner.

«Коктейльна карта проста і зрозуміла — кілька варіантів Old Fashioned, Martini, Negroni та чистий алкоголь — міцний та полегше. Максимально зрозуміло, без зайвих прикрас — чистий смак класики. І за дуже демократичними цінами», — розповідають у закладі.

Власники зазначають, що 2/1 Wine & Cocktail — це не стандартний бар, де між барменом та гостями — стійка, за яку не можна заходити. Гостям пропонують уявити, що вони в гостях на великій кухні із центральним острівцем, а бармен — це власник квартири.

Серед напоїв тут пропонують коктейлі, вино, пиво, міцний алкоголь та безалкогольні напої. До них можна замовити закуски.

Ціни: коктейль Boulevardier — 130 грн, коктейль Hugo — 150 грн, коктейль Dry Martini — 120 грн, келих вина Castello di Radda Chianti Classico — 165 грн, сир Bergader, в’ялені томати, грісіні — 160 грн

Адреса: вул. Академіка Філатова, 2/1

Режим роботи: пн — пт із 16:00 до 22:00; сб — нд з 13:00 до 22:00

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Фото: 2/1 Wine & Cocktail