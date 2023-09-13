Біля метро «Видубичі» відкрили кав’ярню Bo.Coffee з кавою, круасанами і сніданками

На території ЖК Svitlo Park біля станції метро «Видубичі» розпочала роботу кав’ярня Bo.Coffee.
Наразі вона працює в тестовому режимі, пише The Village Україна.
Власники закладу — двоє друзів, Андрій та Олександр. Вони вирішили створити «атмосферний простір із крутим сервісом та якісним продуктом, де збиратиметься дружня тусовка». Через це й обрали назву Bo: в англійському сленгу це слово значить «друг» або «товариш».
Інтерʼєр кав’ярні із декором у вигляді килимів створила студія дизайну Mira Architect.
У закладі пропонують каву, круасани, макарони і сніданки. У майбутньому Bo.Coffee хоче співпрацювати зі столичними пекарнями.
До того ж у кав’ярні планують організовувати різноманітні заходи.
Ціни: еспресо — 45 грн, допіо — 55 грн, капучино — 60 грн, лате — 65 грн, флет-вайт — 70 грн, фільтр — 60 грн
Адреса: ЖК Svitlo Park
Режим роботи: 08:00–21:00 (будні); 09:00–21:00 (вихідні)
Фото: Bo.Coffee, The Village Україна