Біля метро «Видубичі» відкрили кав’ярню Bo.Coffee з кавою, круасанами і сніданками

На території ЖК Svitlo Park біля станції метро «Видубичі» розпочала роботу кав’ярня Bo.Coffee.

Наразі вона працює в тестовому режимі, пише The Village Україна.

Власники закладу — двоє друзів, Андрій та Олександр. Вони вирішили створити «атмосферний простір із крутим сервісом та якісним продуктом, де збиратиметься дружня тусовка». Через це й обрали назву Bo: в англійському сленгу це слово значить «друг» або «товариш».

Інтерʼєр кав’ярні із декором у вигляді килимів створила студія дизайну Mira Architect.

У закладі пропонують каву, круасани, макарони і сніданки. У майбутньому Bo.Coffee хоче співпрацювати зі столичними пекарнями.

До того ж у кав’ярні планують організовувати різноманітні заходи.

Ціни: еспресо — 45 грн, допіо — 55 грн, капучино — 60 грн, лате — 65 грн, флет-вайт — 70 грн, фільтр — 60 грн

Адреса: ЖК Svitlo Park

Режим роботи: 08:00–21:00 (будні); 09:00–21:00 (вихідні)

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Фото: Bo.Coffee, The Village Україна