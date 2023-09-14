Волонтери відремонтували туалет у військовому медичному центрі Львова та зробили його інклюзивним

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Валерія Гуржий
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У військовому медичному центрі Львова волонтери зробили інклюзивний санітарний вузол для бійців ЗСУ.

Про це повідомив військовий ЗСУ Мирослав Откович.

Чоловік у січні 2023 року, після травми на Донеччині і подальшої операції на коліні прийшов до центру, аби пройти ВЛК.

"Тут я побачив цей ганебний стан туалетів, довжелезні черги в коридорах і ліфт, який ніколи не працює, тому хлопці без кінцівок стрибали між поверхами в пошуках потрібного лікаря", - написав він.

Через допис в ФБ і подальшу перевірку Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Львівській області країною пройшла ланцюгова реакція. Йому писали з Києва, Житомира, Івано-Франківська та інших міст і казали, що всюди жахливо однаково.

"На мій заклик відгукнулись волонтери, з якими ми разом змусили адміністрацію робити зміни і почали діяти самі. Все зроблене не коштом держави. Це результат зусиль групи львівських айтішників на чолі зі Степаном Вовком. Адміністративні стіни допомагала ламати Таня Пилипець. Плитку без зайвих розмов і найкращого зразка надав Петро Гурський", - додав Мирослав Откович.

За його словами, приклад цього туалету показує, якою насправді є і якою може бути медична система ЗСУ.

Фото: Мирослав Откович

Опубліковано: 14 вересня 2023
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