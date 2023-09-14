Українські smart-вулики встановлять на дослідницьких пасіках у країнах Америки

Українські smart-вулики встановлять на дослідницьких пасіках у США, Канаді, Аргентини та Бразилії.

Про це повідомила програма USAID «Економічна підтримка України».

Під час світового конгресу Apimondia Chile 2023 та виставки “АпіЕКСПО”, які 4-8 вересня тривали у Чилі, компанія AmoHive презентувала розробку – проєкт «IT-бджільництво від AmoHive».

Під час заходу команда розробників провела прямі перемовини з представниками університетів та спілок пасічників із США, Канади, Аргентини та Бразилії щодо розміщення на їх дослідних пасіках smart-вуликів та їх підключення до спільної бази даних. Це дозволить отримати унікальний масив даних про життя бджіл у різних країнах, що складатиме основу для аналізу проблемних питань та планування розвитку світового бджільництва.

Компанія “AmoHive” створила першу в Україні IT-пасіку у Київській області та планує проводити на її базі навчання з IT-бджільництва для молоді у партнерстві з українськими закладами аграрної освіти.

Наприкінці минулого року цей винахід отримав почесну нагороду у номінації «Найкраще інноваційне та технологічне рішення у 2022 р.» на конкурсі European Bee Award.

Основу проєкту складає smart-вулик, обладнаний датчиками, що працюють автономно за допомоги сонячної панелі, регулярно передають комплекс даних до сервера та мобільного додатку. Ці дані акумулюються та обробляються за допомогою технології Big Date аналізу. Отримання такої інформації дозволяє бджоляреві завчасно реагувати на вологість, температуру у вулику, що врешті призведе до покращення його роботи.

Фото: програма USAID «Економічна підтримка України»