Українська кіноакадемія назвала переможців премії "Золота Дзиґа"

В Українській кіноакадемії назвали цьогорічних переможців премії "Золота Дзиґа".
Переможцями стали:
- Марина Кошкіна у номінації "Найкраща жіноча роль" VI Кінопремії за роль у фільмі “Із зав'язаними очима”
- Олександр Іванов у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" VI Кінопремії здобув Олександр Іванов за роль у фільмі “Стоп-Земля”.
- Лариса Руснак в номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" VI Кінопремії здобула Лариса Руснак за роль у фільмі “Із зав’язаними очима”
- Продюсер Максим Наконечний та режисерка Аліна Горлова в номінації "Найкращий документальний фільм" VI Кінопремії за стрічку “Цей дощ ніколи не скінчиться”
- Максим Німенко в номінації "Найкраща робота художника-постановника" VI Кінопремії за роботу над фільмом “Стоп-Земля”
- Олексій Кудима, Микола Костомаро у номінації "Найкращі спеціальні ефекти" VI Кінопремії за роботу над фільмом “Стоп-Земля”
- Режисерка Анна Дудко та продюсерка Олена Голубєва в номінації "Найкращий короткометражний анімаційний фільм" VI Кінопремії за стрічку “Глибока вода”.
Фото: Kreston Ukraine
Опубліковано: 15 вересня 2023