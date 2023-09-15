Українська кіноакадемія назвала переможців премії "Золота Дзиґа"

На Галицькій площі демонтували радянські елементи з обеліска на честь міста-героя Києва

Біля Площі Українських Героїв відкрився заклад з азійськими напоями YOLO Bubble Tea Bar

Французьке розе, легкі закуски та найкращі місця для пікніків: плани на вечір

Пивоварню Шульца визнали об'єктом культурної спадщини

Вестибюль станції "Лук'янівська" планують відремонтувати за майже 85 млн грн

Забудовник почав підготовку до будівництва 36-поверхівки впритул до Олександрівської лікарні

“Ми встановили сонячну електростанцію на даху багатоповерхівки”: Як мешканці Києва готуються до зими

Суд зобов'язав демонтувати «храм-МАФ» УПЦ МП на території Музею історії України