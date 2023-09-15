Українська кіноакадемія назвала переможців премії "Золота Дзиґа"

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Валерія Гуржий
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В Українській кіноакадемії назвали цьогорічних переможців премії "Золота Дзиґа".

Переможцями стали:

  • Марина Кошкіна у номінації "Найкраща жіноча роль" VI Кінопремії за роль у фільмі “Із зав'язаними очима”
  • Олександр Іванов у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" VI Кінопремії здобув Олександр Іванов за роль у фільмі “Стоп-Земля”.
  • Лариса Руснак в номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" VI Кінопремії здобула Лариса Руснак за роль у фільмі “Із зав’язаними очима”
  • Продюсер Максим Наконечний та режисерка Аліна Горлова в номінації "Найкращий документальний фільм" VI Кінопремії за стрічку “Цей дощ ніколи не скінчиться”
  • Максим Німенко в номінації "Найкраща робота художника-постановника" VI Кінопремії за роботу над фільмом “Стоп-Земля”
  • Олексій Кудима, Микола Костомаро у номінації "Найкращі спеціальні ефекти" VI Кінопремії за роботу над фільмом “Стоп-Земля”
  • Режисерка Анна Дудко та продюсерка Олена Голубєва в номінації "Найкращий короткометражний анімаційний фільм" VI Кінопремії за стрічку “Глибока вода”.

Фото: Kreston Ukraine

Опубліковано: 15 вересня 2023
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