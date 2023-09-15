Біля Площі Українських Героїв відкрився заклад з азійськими напоями YOLO Bubble Tea Bar

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Валерія Гуржий
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На Великій Васильківській повноцінну роботу розпочав YOLO Bubble Tea Bar.

Про це пише The Village Україна.

Із липня заклад працював у тестовому режимі. У барі подають азійські напої за класичними рецептами, авторські коктейлі з топінгами та бабл-ті, адаптовані «під європейський смак». Також у меню є лимонади та солодощі - моті, макарони та морозиво.

Ціни: Класичний бабл-ті – 100 грн, шоколадний бабл-ті – 110 грн, банановий матча – 120 грн, карамелато – 120 грн, лимонади – 95 грн, моті – 85 грн, макарон – 70 грн, онігірі – 155 грн.

Графік роботи: пн-чт 10:00–20:00, пт-нд 10:00–21:00.

Де: Велика Васильківська, 29

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Фото: YOLO Bubble Tea Bar

Опубліковано: 15 вересня 2023
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