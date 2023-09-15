На Галицькій площі демонтували радянські елементи з обеліска на честь міста-героя Києва

З обеліска на честь міста-героя Києва на Галицькій площі демонтували радянські елементи.

Про це написала заступниця голови КМДА Ганна Старостенко у своєму Facebook.

«Декомунізація в дії: працівники Департаменту територіального контролю завершують роботи з демонтажу елементів з обеліска на Галицькій площі. Далі буде!» – зазначила Старостенко.

Як зазначають у Департаменті, під час виконання робіт прибрали зірки на бічних сторонах обеліска та анотаційну дошку російською мовою. А також змінили напис «1941» на «1939» – рік, коли почалася Друга світова війна.

Фото: Михайлина Скорик-Шкарівська, Ганна Старостенко