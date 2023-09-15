"Лавка Традицій" прикрасила продукти картинами українських художників: що за проєкт та де купити

48
Валерія Гуржий
share share

“Лавка Традицій” разом з дизайн-агенцією League Design Agency та ГО “Музей сучасного мистецтва” запустили просвітницький проєкт “Мистецтво на полиці”.

В рамках проєкту «переодягнули» деякі продукти у пакування з картинами українських художників. Тепер, наприклад, на шоколадках Sisters A chocolate зображений «Пейзаж з постаттю» Богомазова.

Загалом з вересня до листопада на полицях чотирьох київських “Сільпо” можна знайти фермерські продукти з картинами Архипа Куїнджі, Івана Труша, Олекси Новаківського, Олександра Богомазова та інших.

До проєкту долучилися більше 10 українських фермерів-резидентів “Лавки Традицій”.

Магазини розташовані за адресами:
- вул. Басейна, 6
- вул. Дніпровська набережна, 12
- вул. Кільцева дорога, 1
- Спортивна площа, 1А.

Фото: Лавка Традицій

Опубліковано: 15 вересня 2023
share share
Неаполітанські мідії: дуже смачний та простий рецепт Неаполітанські мідії: дуже смачний та простий рецепт Де у Києві покататися на каяках та SUP-дошках, поки ще тепло Де у Києві покататися на каяках та SUP-дошках, поки ще тепло На Галицькій площі демонтували радянські елементи з обеліска на честь міста-героя Києва На Галицькій площі демонтували радянські елементи з обеліска на честь міста-героя Києва Біля Площі Українських Героїв відкрився заклад з азійськими напоями YOLO Bubble Tea Bar Біля Площі Українських Героїв відкрився заклад з азійськими напоями YOLO Bubble Tea Bar Українська кіноакадемія назвала переможців премії "Золота Дзиґа" Українська кіноакадемія назвала переможців премії "Золота Дзиґа" Французьке розе, легкі закуски та найкращі місця для пікніків: плани на вечір Французьке розе, легкі закуски та найкращі місця для пікніків: плани на вечір Пивоварню Шульца визнали об'єктом культурної спадщини Пивоварню Шульца визнали об'єктом культурної спадщини Вестибюль станції "Лук'янівська" планують відремонтувати за майже 85 млн грн Вестибюль станції "Лук'янівська" планують відремонтувати за майже 85 млн грн
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.