"Лавка Традицій" прикрасила продукти картинами українських художників: що за проєкт та де купити

“Лавка Традицій” разом з дизайн-агенцією League Design Agency та ГО “Музей сучасного мистецтва” запустили просвітницький проєкт “Мистецтво на полиці”.

В рамках проєкту «переодягнули» деякі продукти у пакування з картинами українських художників. Тепер, наприклад, на шоколадках Sisters A chocolate зображений «Пейзаж з постаттю» Богомазова.

Загалом з вересня до листопада на полицях чотирьох київських “Сільпо” можна знайти фермерські продукти з картинами Архипа Куїнджі, Івана Труша, Олекси Новаківського, Олександра Богомазова та інших.

До проєкту долучилися більше 10 українських фермерів-резидентів “Лавки Традицій”.

Магазини розташовані за адресами:

- вул. Басейна, 6

- вул. Дніпровська набережна, 12

- вул. Кільцева дорога, 1

- Спортивна площа, 1А.

Фото: Лавка Традицій