7 українських брендів, які створюють осінні пальта

Пальто — невід’ємна частина осіннього образу. Саме воно може стати універсальною базою, що зберігатиме актуальність попри швидкоплинність моди.

З вираженою талією чи обʼємним силуетом, готичні або екстравагантних кольорів — зібрали українські бренди, які створюють ідеальні пальта, щоб стильно зустріти холод.

BAZHANE

Цього сезону київський модний бренд BAZHANE об’єднався зі львівським концепт-стором українських дизайнерів PERSONALITY, аби випустили спільну колекцію верхнього одягу.

Серед іншого там є два види мінімалістичних пальто з вовни. Одне — із м’якою лінією плеча, інше — оверсайз з акцентними плечима. Обидва моделі — ідеальна база осінньо-зимового гардеробу.

«Ми хотіли показати, що жіночність може бути різноманітною. Жінка може бути відважною та сміливою, але водночас бути стильною та модною», — зазначають авторки колекції.

Ціни: пальто із м’якою лінією плеча — 19 800 грн, пальто оверсайз з акцентними плечима — 24 000 грн

Де купити: сайт; Львів, вул. П. Ковжуна, 6

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L’eskizzo

Український бренд L’eskizzo, відомий своєю архітектурністю, вкрай майстерно поєднує у виробах маскулінні силуети й виняткову жіночність. У назві засновниця Світлана Філюк поєднала українську та італійську мови, два слова з одним значенням — «ескіз» і «skizzo».

Нещодавно L’eskizzo презентував осінню колекцію The Knot. Звісно ж, у ній не обійшлося без пальто. Окремим стилістичним елементом колекції став рукав-шарф. Завдовжки 3 мeтри і виконанний з італійської вовни — він вигідно доповнює пальто.

Ціни: рожеве пальто Edinburgh — 545€, чорне пальто Edinburgh — 485€, пальто Valentino кольору хакі — 455€, чорне пальто Taledo — 424€

Де купити: сайт; Київ, вул. Б. Хмельницького, 51В

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CĖNC

CĖNC — це своєрідне переродження бренду theVovna, який фокусувався на виробах із натуральної стриженої вовни. У 2022 році бренд theVovna перетворився на CĖNC, оновивши подачу, філософію та концепцію. Відтепер кожен виріб у колекції створюють із закладеними сенсами.

В осінній колекції EGO TRIP бренд закликає обирати себе й показує «гардероб егоїста». У ньому виключно прості форми, натуральні італійські тканини преміумкласу та силуети поза часом.

Особливу увагу в колекції приділили саме пальтам. Бренд створив ідеальне лекало, аби вони пасували жінкам будь-якого зросту та типу фігури.

Ціни: пальто прямого крою DAWN — 20 000 грн, світло-бежеве пальто прямого крою DAWN — 20 000 грн, сіро-коричневе пальто-реглан INCEPTION — 14 240 грн

Де купити: сайт; Київ, вул. Архітектора Городецького, 10/1

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Shypelyk

Луцький екологічний бренд Shypelyk влучно переосмислює елементи українського строю і використовує у своєму одязі та аксесуарах традиційні техніки плетіння і нанизування.

Серед наших беззаперечних фаворитів — вовняне пальто із силуетом автентичної української свитки. Комірець та пояс виробу обв‘язаний гачком вручну. Також заслуговують уваги їхні пальто-сорочки довжини максі.

Ціни: пальто-сорочка сірого кольору — 6100 грн, пальто-сорочка кольору ворсистий синій — 6100 грн, вовняна свитка — 6650 грн

Де купити: сайт

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RITO

Український бренд RITO вже понад 30 років працює з трикотажем. Його нова колекція «Метафізика чистого кольору» — це трибʼют творчості одного з найвідоміших українських художників сучасності — Анатолія Криволапа. У такий спосіб творці прагнуть популяризувати українську культуру й показати, що можна носити не лишень просто одяг, а речі з історією.

Фірмове поєднання глибокого синього й гарячого червоного, яким прославився Криволап, бренд відобразив і в трикотажних пальто.

Якщо ж до яскравих кольорів ви ще не готові, радимо звернути увагу на класичні вовняні двобортні моделі з минулих колекцій. Відтінки в них базові — чорний та кемел.

Ціни: трикотажне пальто оверсайз червоного кольору — 10 500 грн, коротке двобортне пальто синє — 15 000 грн, класичне двобортне пальто чорне — 14 500 грн, класичне двобортне пальто кольору кемел — 12 000 грн

Де купити: сайт; Київ, вул. Ігорівська, 5; Київ, вул. Лисенка, 1

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Wonder

Із перших повномасштабного вторгнення росії Wonder вимушено релокувався на захід України. Зрештою команда бренду повернулася до рідного Харкова і вже випустила осінньо-зимову колекцію, яка заслуговує уваги.

Бренд створив п’ять моделей пальто різних фасонів: чотири з вовни й одну з кашеміру. Кольори верхнього одягу потішать у буквальному сенсі всіх. Адже в колекції є пальто як базових чорного, сірого, молочного та шоколадного відтінків, так і червоного, фіолетового, смарагдового й тіффані. Особливо радимо звернути увагу на пальто з кашеміру. Це візитівка Wonder, яку вони відшивають із колекції в колекцію.

Ціни: сіре вовняне пальто з об’ємними плечима — 15 500 грн, кашемірове пальто-халат молочного кольору — 24 900 грн, структуроване пальто з ґудзиками шоколадного відтінку — 15 600 грн

Де купити: сайт ; Харків, вул. Мироносицька, 74; Київ, вул. Саперне поле, 5А

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JULIA POMOSHKO

Цей український бренд у 2015 році створила дизайнерка та архітекторка Юлія Помошко. Ключовим виробом JULIA POMOSHKO є саме пальто. Верхній одяг цього бренду відрізняється мінімалістичним і лаконічним кроєм, графічністю ліній та простотою форми.

Через це чи не кожне пальто JULIA POMOSHKO є універсальною моделлю під будь-який образ. Але ми особливо радимо обрати компаньйонами на цю осінь класичні моделі кольору кемел із кашеміру або альпаки.