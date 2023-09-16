На Троєщині знищили унікальну глазуровану скульптуру "Дюймовочка"

Унікальну глазуровану скуптуру "Дюймовочка" знищили біля Дитячої поліклініки №1 Деснянського району.

Про це у своєму Facebook написала Наталя Миколаївна.

Дитяча поліклініка унікальна тим, що над її художнім оздобленням працювала не одна художниця, а кілька майстрів у різноманітних образотворчих техніках.

На фасаді - мозаїчне панно авторства Олени Владимирової. Це одна із трьох мозаїк Троєщини. При вході було дві, тепер одна глазурована скульптура. Ймовірно авторства геніального київського художника монументаліста Ернеста Коткова.

"Голова манекена замість оригінальної голови дюймовочки - попередній жест цинізму з боку адміністрації поліклініки", - пише жінка.

Також в інтер'єрі поліклініки є ціла серія маленьких керамічних майолік Дмитра Толмачов і також кераміка Миколи Мельниченка. Колись в 1990-х рр. тут ще був гобелен Лесі Довженко та батик Наталі Бастун. Басейн також оздоблений мозаїкою.

Фото: Наталя Миколаївна, Дмитро Соловйов