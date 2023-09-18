Біля Арсенальної площі відкрили ресторан «Бавовна» зі сніданками й гастровечерями

Біля Арсенальної площі, у приміщенні колишнього заводу «Арсенал» розпочав роботу ресторан авторської кухні «Бавовна».

Власники позиціонують заклад як «ресторан-трансформер».

Для приготування тут використовують сезонні українські продукти.

До 16:00 заклад пропонує сніданки та обіди, із 12:00 до 18:00 тут час для Afternoon Tea, а з 18:00 до ресторану можна завітати на гастрономічну вечерю.

Ціни: вівсяна каша з амарантом, горіхами та сиром — 155 грн; рікотники з крем-фрешем, кюлі із бузини та маслом із листя смородини — 215 грн; гранола з кокосовим йогуртом, карамелізованим персиком і тархуновим маслом — 260 грн; зерновий тост с інжиром, страчетеллою та любистком — 290 грн

Адреса: вул. Князів Острозьких, 8

Режим роботи: щодня з 9:00 до 22:00

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Фото: The Village Україна