На Ярославому Валу відкрився український ресторан "Чакри"

На Ярославому Валу, у колишньому приміщенні азійського бістро Chang, відкрився новий ресторан сучасної української кухні "Чакри".

І в інтер'єрі, і в меню азійські деталі поєднуються з українськими. Тут на обличчі Будди можна помітити український орнамент, а в меню знайти український рамен з курячими кнелями.

Вареники подають варені та смажені з 4 різними варіантами начинок: з боровиками, картоплею та шиїтаке, з м'ясом кролика та грибами муер, з м'ясом та чилі, з лососем та щукою.

Є окремий "котлетка-бар" з різними видами котлет. Є навіть котлета по-київськи з вершковим маслом та водоростями вакаме. Борщ також готують трьох видів: з телятиною, з качкою та смаженими грибами шиїтаке.