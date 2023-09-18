На Ярославому Валу відкрився український ресторан "Чакри"

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Марія Банько
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На Ярославому Валу, у колишньому приміщенні азійського бістро Chang, відкрився новий ресторан сучасної української кухні "Чакри".

І в інтер'єрі, і в меню азійські деталі поєднуються з українськими. Тут на обличчі Будди можна помітити український орнамент, а в меню знайти український рамен з курячими кнелями.

Вареники подають варені та смажені з 4 різними варіантами начинок: з боровиками, картоплею та шиїтаке, з м'ясом кролика та грибами муер, з м'ясом та чилі, з лососем та щукою.

Є окремий "котлетка-бар" з різними видами котлет. Є навіть котлета по-київськи з вершковим маслом та водоростями вакаме. Борщ також готують трьох видів: з телятиною, з качкою та смаженими грибами шиїтаке.

Ціни: тюлькаброт з маринованими томатами та часником конфі – 275 гривень, вареники з картоплею, боровиками та шиїтаке – 225 гривень, український рамен – 185 гривень, червоний борщ з печеною качкою – 335 гривень, котлета по-київськи з сиром та халапеньо – 365 гривень.
Адреса: Ярославів Вал, 23а
Режим роботи: 13:00 – 23:00
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Опубліковано: 18 вересня 2023
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