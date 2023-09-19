Застосунок "BetterMe" запустив програму тренувань для людей з ампутаціями

Засносунок "BetterMe" спільно із виробником біонічних протезів Esper Bionics та Благодійним фондом Future for Ukraine запустив новий соціальний проєкт — програму тренувань для людей з ампутаціями.

35 тренувань різної тривалості та інтенсивності націлені як на людей, які проходять реабілітацію та лише готуються до встановлення протеза, так і на досвідчених користувачів протезів. Всі вони зможуть тренуватись самостійно, вдома, просто використовуючи додаток.

Програма «Limb Loss Workouts» розроблена професійними фізіотерапевтами з України та США із 14-ти річним досвідом роботи, зокрема в клініці, сертифікованій Міністерством оборони США для реабілітації ветеранів.

Програма буде доступна українською та англійською мовами в застосунку BetterMe: Health Coaching. В Україні доступ до додатку — безкоштовний. Для людей з ампутаціями в інших країнах діятиме знижка 80% на підписку. Увесь прибуток BetterMe передасть на протезування постраждалих від війни в Україні.

За останніми даними, близько 50 тисяч українців втратили кінцівки через війну, загалом у світі З1 млн людей пережили ампутації.

Фото: BetterMe