Піаніно "Україна" евакуйовуватимуть з "гарячих точок" та реставруватимуть: подробиці проєкту

У сквері на Подолі презентували проєкт Voice of life. Суть проєкту – евакуація піаніно «Україна» з гарячих точок та подальша реставрація занедбаних музичних інструментів, виробництво яких уже давно припинено в Україні.

Про це повідомляє КМДА.

Як повідомляють ініціатори проєкту, група компаній Октава, завдяки проєкту ще десятки чи сотні піаніно отримають «друге життя» і радуватимуть українців у різних куточках нашої країни.

Амбасадором проєкту виступив український автор-виконавець, композитор та музикант, засновник і соліст Pianoбой Дмитро Шуров.

Фото: КМДА