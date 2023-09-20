«Довбуш» став найкасовішим українським ігровим фільмом року

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Ірина Маймур
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Фільм «Довбуш» режисера Олеся Саніна став найкасовішим українським ігровим фільмом року.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці стрічки.

Зазначається, що за чотири прокатні вікенди фільм зібрав у кінотеатрах понад 43 мільйони гривень. Стрічку подивилися понад 304 тисячі глядачів.

Нагадаємо, що премʼєра українського історичного фільму «Довбуш» відбулася 24 серпня. Це одна із наймасштабніших та найдорожчих стрічок за історію української кіноіндустрії. У сюжеті стрічки йдеться про повстання опришків проти польської шляхти.

«Довбуш» купили понад 20 країн. У семи він уже зʼявився на екранах кінотеатрів.

Фото: кадр із фільму «Довбуш»/«Планета Кіно»

Опубліковано: 20 вересня 2023
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