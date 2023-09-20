У Вишгороді на Київщині відкрили новий McDonald’s

McDonald’s сьогодні відкрив новий ресторан на Київщині.

Він запрацював у Вишгороді, повідомили в компанії.

Новий ресторан McDonald’s відкрили в одноповерховому приміщенні. Заклад має залу та терасу. Зала розрахована на 131 місце, а тераса — на 88.

У новому ресторані встановлена система рекуперації, завдяки якій не потрібне газопостачання та опалення.

Ресторан із McDrive буде відкритий із 07:00 до 22:00. Доставка працюватиме з 09:00 до 21:00.

У компанії зазначають, що планували відкриття цього ресторану ще до війни. Будівництво продовжили, коли цьому почала сприяти безпекова ситуація.

Фото: McDonald’s