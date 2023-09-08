На Рейтарській відновили демонтаж історичної будівлі, попри кримінальне провадження

На вулиці Рейтарській, 37 відновили демонтаж архітектурної пам'ятки, попри відкрите кримінальне провадження.
Про це пише "Цегла".
Раніше Департамент територіального контролю призупинив дію картки на порушення благоустрою, а Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом руйнування обʼєкту культурної спадщини.
"Нині будівельники знищують історичну кладку та скидають до долу унікальну жовту київську цеглу"
У прокуратурі на запит депутатки Київської міської ради Ксенії Семенової повідомили, що не бачать підстав для накладання арешту на майна.
Нагадаємо, що у квітні на вулиці Рейтарській під виглядом реставрації почали зносити «дворові будівлі» історичної пам’ятки, що також мають охоронний статус. Стараннями активістів демонтажні роботи вдалося зупинити, але забудовник встиг суттєво пошкодити історичну будівлю.
Будинок Київського повітового земства 1913 року перебуває в Державному реєстрі нерухомих пам’яток під № 644-Кв. На будинок укладений охоронний договір.
Фото: Цегла