В Україні скасували 26-й Мангеттенський фестиваль через відновлення показів для росіян

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Валерія Гуржий
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26-й Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів не відбудеться в Україні. Кінокомпанія «Артхаус Трафік», яка була організатором показів в українських кінотеатрах, розриває відносини з фестивалем та його засновником Ніком Мейсоном.

Про це повідомили в "Артхаус Трафік".

Цього року головний організатор Мангеттенського фестивалю короткометражних фільмів прийняв рішення відновити покази для росіян (у 2022 році сеанси в росії були скасовані).

Повідомляється, що спеціально для росіян фестиваль організував онлайн-перегляд із російськими субтитрами в понад 50 країнах світу. Це фактично робить російських глядачів найбільш привілейованими — жоден глядач із будь-якої іншої країни не має настільки широких можливостей.

При цьому серед переліку країн, у яких доступний онлайн-перегляд, є російська федерація, а в білорусі проходитимуть офлайн-покази. Також на сайті фестивалю існує пряма інструкція для резидентів рф, яка пояснює, як обходити підсанкційні платіжні системи при купівлі квитка, що підтверджує орієнтованість саме на росіян.

В описі проєкту фестиваль також проявляє самоцензуру — ухиляється від пояснення причин торішньої паузи для «російськомовних прихильників», посилаючись на неназвану «ситуацію, що склалась».

Зазначається, що американський організатор, засновник фестивалю Нік Мейсон проігнорував аргументи українського співорганізатора щодо недоцільності та ганебності підтримки росії, а також надання розважального контенту її громадянам, які відповідальні за вторгнення в Україну. Єдиним рішенням Ніка Мейсона стала незначна зміна на сайті фестивалю — онлайн-покази перестали позиціюватись як «покази для росіян», ставши «показами для російськомовних».

Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів — подія, яка щороку об'єднує понад 100 000 поціновувачів короткого метра в понад 500 містах на 6 континентах. Фестиваль інтерактивний — переможці визначаються глядацьким голосуванням. Цього року подія відбудеться у 26 раз. В Україні фестиваль упізнаваний, і є одним із найбільш відвідуваних короткометражних фестивалів.

Фото: Unsplash\Jeremy Yap

Опубліковано: 22 вересня 2023
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