На Теремках згорів неофіційний притулок для тварин – загинули десятки котів

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Анна Григораш
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У суботу ввечері на Теремках сталася пожежа в неофіційному притулку для тварин "Котобаза".

Внаслідок події загинуло десятки котів, переважно – маленькі кошенята, пише УП. Життя. З семи кошенят, яких доставили у одну із ветклінік, вижив лише один.

Притулок "Котобаза" розташовується у дворі багатоквартирних будинків на вулиці Заболотного. Ним опікувалася волонтерка Наталя Петрущенкова. Вона ствержує, що доглядала котів багато років, стерилізувала і лікувала. Але регулярно отримувала погрози. Також притулок вже намагалися зруйнувати.

Петрущенкова підозрює, що цього разу “Котобазу” підпалили навмисне. Відповідні свідчення про інцидент передали до поліції.

Місцеві мещканці кажуть, що чули вибухи, після яких почалося займання. Вогонь поширювався дуже швидко, а з гасінням пожежі були проблеми, бо "у першої пожежної не вистачило води, а інша не могла проїхати через запарковані авто".

У неділю поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі у притулку.

Фото: Наталя Петрущенкова

Опубліковано: 24 вересня 2023
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