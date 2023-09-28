"Мистецтво проти руйнації": біля пам'ятки на Рейтарській відкрили арт-корнер

На Рейтарській, 37, де розташований будинок-пам'ятка архітектури, відкрився арт-корнер "Мистецтво проти руйнації".

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов.

Арт-корнер присвячений захисту та збереження історичної та культурної спадщини. Туди можна приносити й свої роботи. Вхід до нього з вулиці Ярославів Вал, 36.

Раніше ми писали, що аби зупинити руйнування памʼяток, активісти організували цілодобові чергування біля памʼятки історії та архітектури на вулиці Рейтарській, 37 та 200-річного будинку на вулиці Набережно-Хрещатицькій, 13.

Нагадаємо, що зранку 26 вересня будинок на Рейтарській, 37, що є пам'яткою історії та архітектури почали демонтувати без погодження ЮНЕСКО. Станом на ранок вже встигли знищити фасад третього поверху.

Будинок на Рейтарській розташовано поблизу Софії Київської, він входить до буферної зони, що охороняється ЮНЕСКО. На засіданні комісії стало відомо, що проєкт з ЮНЕСКО не погоджували.

Будинок Київського повітового земства 1913 року перебуває в Державному реєстрі нерухомих пам’яток під № 644-Кв. На будинок укладений охоронний договір.

Фото: Дмитро Перов