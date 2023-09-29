На Солом'янці відкрилося кафе Termos зі сніданками та десертами

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Валерія Гуржий
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У Києві на вулиці Єреванській відкрилося Кафе Termos, де цілий день можна замовляти сніданки.

У закладі можна скуштувати бургери, сніданки, круасани, гарячі напої та великий вибір десертів до них.

Ціни: салат з лососем - 165 грн, круасан з хамоном - 105 грн, бургер з телятиною та сиром дор-блю - 170 грн, боул з лососем та яйцями пашот - 175 грн, сніданки - 135 грн, моті - 70 грн, макарун - 60 грн, ягідний торт - 95 грн, лате - 50 грн, какао з маршмелоу - 55 грн, чай від 40 грн, лимонад - 60 грн.

Графік роботи: 08:00 - 20:45

Де: вул. Єреванська 31/1

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Фото: кафе Termos

Опубліковано: 29 вересня 2023
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