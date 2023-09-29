Податкова запустила мобільний додаток: які функції там є

Мобільний застосунок «Моя податкова» став доступним для користувачів. Його можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і iOS.

Про це повідомили у Державній податковій службі.

«Моя податкова» - простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем.

У розділі «Мої дані» застосунку можна отримати інформацію про:

адресу реєстрації та фактичне місце проживання;

обʼєкти оподаткування;

обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання (ППР);

стан розрахунків з бюджетом.

У розділі «Послуги» доступно:

направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;

подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).

У розділі «Повідомлення» доступні:

квитанції;

відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;

інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;

листи контролюючого органу.

Зазначається, що мобільний застосунок доповнюватиметься новими можливостями відповідно до потреб платників податків.

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