Податкова запустила мобільний додаток: які функції там є

Мобільний застосунок «Моя податкова» став доступним для користувачів. Його можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і iOS.
Про це повідомили у Державній податковій службі.
«Моя податкова» - простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем.
адресу реєстрації та фактичне місце проживання;
обʼєкти оподаткування;
направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;
подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).
Зазначається, що мобільний застосунок доповнюватиметься новими можливостями відповідно до потреб платників податків.
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