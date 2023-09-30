Бренд Svarga випустив колекцію вишиванок за мотивами фільму "Довбуш"

Офіційну колекцію вишиванок за мотивами фільму «Довбуш» створив бренд Svarga у партнерстві з Nerd agency та Pronto Film.

Про це повідомили на офіційній сторінці фільму.

Творці лінійки взяли за основу тонкі смужки гуцульських орнаментів XVII століття й помістили їх на сорочках сучасного крою, утворивши у такий спосіб місток між минулим і сьогоденням.

Один із ключових елементів колекції — гуцульська ружа, головний елемент фільму, що уособлює сонце і вранішню зорю. В народній символіці — знаменує любов.

Фото: Офіційна сторінка фільму "Довбуш"