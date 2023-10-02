В Україні створили безкоштовний генератор казок на основі штучного інтелекту

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Ірина Маймур
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Харків’яни розробили безоплатний ШІ-сервіс Kazka.fun, що генерує дитячі казки українською мовою.

Ідея створити такий генератор виникла в Зої Стеценко, пише видання «Люк». Вона захотіла навчити сина любити книжки і виявила, що дитина хоче читати тільки свої казки. Тоді Зоя вирішила створити генератор казок. На старті він був простої форми, без дизайну. Згодом до роботи над сервісом долучилися друг Зої Артем Буйновський та її чоловік Володимир Стеценко.

Мета проєкту, які ставили перед собою розробники, — розвивати фантазію та креативність, популяризувати українську мову та допомагати дітям розвиватися у всіх сферах життя.

Наразі kazka.fun працює в бета-версії. Однак користувачі вже можуть генерувати власні казки (5 казок на день) і переглядати історії інших, коли ліміт вичерпано. До кожної казки можна створити обкладинку. Також сервіс має систему лайків.

Як користуватися генератором:

  • безкоштовно зареєструйтеся на сайті генератора;
  • перейдіть на сторінку створення казки;
  • оберіть тему і опишіть події, які хочеться бачити в казці;
  • за бажання вигадайте головного героя і сюжет;
  • почекати декілька хвилин, поки ШІ створить вашу казку.

Усі казки автора будуть зберігатися на сторінці профіля. До них завжди можна повернутися, перечитати, відредагувати, видалити або створити нові.

Фото: скриншот з сайту Kazka.fun

Опубліковано: 02 жовтня 2023
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