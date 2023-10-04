На Куренівці відкрився ресторан «Східний Базар» зі стравами узбецької кухні

На Куренівці запрацював ресторан «Східний Базар» зі стравами узбецької кухні.

Він двоповерховий, має засклену веранду, окремі банкетні кімнати та велику літню терасу, пише PostEat.

У меню закладу є страви узбецької кухні, плов, східні десерти, пахлава та чак-чак.

«Східний Базар» пропонує 12 смаколиків із тіста: це чебуреки, янтики, хачапурі, самса, піде та манти.

У мангал-меню є різноманітні страви від люля до каре баранини, асорті мʼяса, шашликів та метех.

Ціни: чебурек із бараниною — 99 грн, люля-кебаб із телятини/баранини — 199 грн, венете з баклажанів — 89 грн, шашлик із телятини — 229 грн, хачапурі по-мегрельски — 179 грн, чак-чак — 89 грн

Адреса: вул. Скляренка, 9

Режим роботи: щодня з 11:00 до 22:00

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Фото: «Східний Базар»