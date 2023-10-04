На Куренівці відкрився ресторан «Східний Базар» зі стравами узбецької кухні

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Ірина Маймур
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На Куренівці запрацював ресторан «Східний Базар» зі стравами узбецької кухні.

Він двоповерховий, має засклену веранду, окремі банкетні кімнати та велику літню терасу, пише PostEat.

У меню закладу є страви узбецької кухні, плов, східні десерти, пахлава та чак-чак.

«Східний Базар» пропонує 12 смаколиків із тіста: це чебуреки, янтики, хачапурі, самса, піде та манти.

У мангал-меню є різноманітні страви від люля до каре баранини, асорті мʼяса, шашликів та метех.

Ціни: чебурек із бараниною — 99 грн, люля-кебаб із телятини/баранини — 199 грн, венете з баклажанів — 89 грн, шашлик із телятини — 229 грн, хачапурі по-мегрельски — 179 грн, чак-чак — 89 грн

Адреса: вул. Скляренка, 9

Режим роботи: щодня з 11:00 до 22:00

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Фото: «Східний Базар»

Опубліковано: 04 жовтня 2023
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