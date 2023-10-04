Біля метро «Університет» запрацював італійський ресторан Carpaccio із дегустаційними суботами

На вулиці Гоголівській неподалік станції метро «Університет» відкрили ресторан італійської кухні Carpaccio.

Це вже другий заклад мережі, пише PostEat.

Ресторан пропонує великий вибір італійських страв. Тут є 5 видів карпачо, паста, піца, страви із мʼяса, риби й морепродуктів. До них можна замовити вина, класичні та авторські коктейлі, соки, лимонади, каву тощо.

Головна фішка цього ресторану — дегустаційні суботи. Їх проводитимуть щотижня. Щосуботи в закладі можна обрати будь-яку страву з меню, а другу отримати абсолютно безкоштовно.

Ціни: карпачо з тунця з горіховим соусом та мигдалем — 288 грн, морський італійський суп із томатами та грісіні — 218 грн, лінгвіні з креветками та лимонною цедрою по-середземноморськи — 298 грн, філе лосося із чилійськими мідіями та лимонним ризото — 468 грн

Адреса: вул. Гоголівська, 17

Режим роботи: щодня з 11:00 до 22:00

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Фото: Carpaccio