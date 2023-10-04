Біля метро «Університет» запрацював італійський ресторан Carpaccio із дегустаційними суботами

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Ірина Маймур
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На вулиці Гоголівській неподалік станції метро «Університет» відкрили ресторан італійської кухні Carpaccio.

Це вже другий заклад мережі, пише PostEat.

Ресторан пропонує великий вибір італійських страв. Тут є 5 видів карпачо, паста, піца, страви із мʼяса, риби й морепродуктів. До них можна замовити вина, класичні та авторські коктейлі, соки, лимонади, каву тощо.

Головна фішка цього ресторану — дегустаційні суботи. Їх проводитимуть щотижня. Щосуботи в закладі можна обрати будь-яку страву з меню, а другу отримати абсолютно безкоштовно.

Ціни: карпачо з тунця з горіховим соусом та мигдалем — 288 грн, морський італійський суп із томатами та грісіні — 218 грн, лінгвіні з креветками та лимонною цедрою по-середземноморськи — 298 грн, філе лосося із чилійськими мідіями та лимонним ризото — 468 грн

Адреса: вул. Гоголівська, 17

Режим роботи: щодня з 11:00 до 22:00

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Фото: Carpaccio

Опубліковано: 04 жовтня 2023
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