На Київщині суд повернув у власність держави частину ландшафтного парку "Трахтемирів"

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Валерія Гуржий
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Суд повернув у комунальну власність земельну ділянку регіонального ландшафтного парку "Трахтемирів".

Про це повідомили у Офіс генерального прокурора.

Площа ділянки становить 2 га, а ринкова вартість понад 88 млн грн.

Зазначається, що у 2014 році Головне управління Держземагентства у Київській області протиправно відвело громадянці у приватну власність спірну ділянку під виглядом земель сільськогосподарського призначення.

Ця земля з 2000 року належить до земель природно-заповідного фонду та перебуває в межах ландшафтного парку «Трахтемирів». Її перебування у приватній власності заборонено законодавством.

Фото: Unsplash\Gayatri Malhotra

Опубліковано: 10 жовтня 2023
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