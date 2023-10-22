Від костюмів до нижньої білизни: 7 українських брендів, які шиють чоловічий одяг

Костюми за стандартами Гільдії кравців Великобританії, речі-трансформери й комфортна база на щодень — зібрали українські бренди, що створюють одяг для чоловіків.

ANDREAS MOSKIN

ANDREAS MOSKIN розпочав свою історію з виробництва в Болоньї, де творці бренду перейняли досвід у найкращих італійських фахівців. Сьогодні вони — профі в шитті чоловічих костюмів з ательє в Києві та Львові.

В ANDREAS MOSKIN можна обрати як готові чоловічі костюми з посадкою по фігурі, так і скористатися послугою індивідуального пошиття за технологією «made to measure».

Нещодавно бренд почав виготовляти ще і спортивні костюми, трикотаж, кежуал-куртки та сорочки. У майбутньому в ANDREAS MOSKIN хочуть закривати весь асортимент чоловічого одягу.

Наразі 7 % із кожної покупки бренд віддає фонду «Повернись Живим» на розмінування країни.

Ціни: однобортний костюм-двійка бежевого кольору — 17980 грн, джемпер кольору хакі — 5990 грн, сорочка в смужку оливкового кольору — 3990 грн

Де купити: на сайті ; Львів, вул. Корнякта, 1; Київ, вул. Антоновича, 3; Одеса, вул. Грецька, 35; Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 33 (салон Tanya Grig); Ужгород, вул. Кавказька, 44 (Будинок Моди RenyM), вул. Минайська, 15А (салон «Богиня»)

LU’G

Концепція цього молодого бренду полягає в створенні базових речей чоловічого гардеробу. LU’G сповідує мінімалізм та комфорт. Увесь їхній одяг стилістично комбінується між собою та дає змогу легко створити повсякденні образи.

Дебютна колекція LU’G називається Saturday.

«Ця назва описує емоції від моменту, коли ти нарешті видихнув після робочого тижня, можеш розслабитися, одягти комфортні речі, випити кави й повільно насолоджуватися цим днем», — говорять творці бренду.

Колекція складається з лонгслівів, штанів та сорочок і має цікаві фішки: наприклад, на штанах, сорочках та лонгсливах вишили контрастну літеру L, одяг має вивернуті шви та фіксатори на рукавах.

Ціни: білий лонгслів — 2500 грн, коричневі штани — 3100 грн, сорочка пудрового кольору з кокеткою на спині — 3100 грн

Де купити: Instagram

Three percent

Бренд Three percent створили у 2021 році.

В основу бренду його творці заклали дві головні особливості: функціональність та мінімалізм. Тому кожен їхній виріб має ергономічний крій, пошитий із технологічних матеріалів та відрізняється лаконічністю силуетів, взаємопоєднаністю кольорів та актуальністю поза трендами й часом.

Three percent — екосвідомий бренд. Як заявляють власники, 3 % від усіх покупок йде на покращення екологічної ситуації, зокрема висадження лісів, очищення засмічених територій та допомогу екоактивістам.

До того ж бренд пакує одяг у багаторазові Zip-lock пакети-слайдери, аби після доставки вони служили для зберігання речей у порядку та сухості.

Ціни: штани на кожен день пісочного кольору — 2849 грн, теплі штани із софтшелу — 2449 грн, базовий чорний світшот — 1499 грн

Де купити: сайт ; Київ, вул. Рейтарська 35Б; Львів, вул. Костомарова, 6

Indposhiv

На старті Indposhiv спеціалізувався виключно на чоловічому bespoke-одязі: тут шили на замовлення костюми, піджаки, штани та сорочки. Пізніше бренд запустив лінійку Indposhiv Casual із готовим чоловічим одягом, який виготовляли за стандартами Британської гільдії кравців.

Після початку повномасштабної війни Indposhiv розширив лінійку готового одягу Casual, додавши до колекції елементи мілітарі. Також бренд розробив для постійних клієнтів спеціальну bespoke-лінійку класичного одягу Military Classic — актуальні речі для цивільних чоловіків під час воєнних дій.

Після 24 лютого 2022 року бренд випустив щонайменше два соціально важливих кампейни. Один — за участі Масі Найєма. А другий — із захисником із полку «Азов» Іллею «Гендальфом» Самойленком. Обличчям нової колекції Indposhiv Casual став архітектор Слава Балбек.

Ціни: піджак сіро-шоколадного кольору — 35000 грн, светр оливкового кольору — 10000 грн, брюки кольору охра — 9000 грн, синя сорочка — 8000 грн

Де купити: сайт; Київ, вул. Гончара, 50

RIOT DIVISION

Київський бренд чоловічого одягу RIOT DIVISION у 2010 році заснував Олег Мороз. Він водночас є і розробником марки. Це той рідкісний випадок, коли дизайнер залучений на кожному етапі: він обирає тканини, створює дизайни, формує кампейни й шукає нові ідеї.

RIOT DIVISION першими в Україні представив технологічний одяг на національному ринку.

У бренду є багато цікавих речей-трансформерів, які можуть бути водночас, наприклад, і курткою, і сумкою. Переважно це одяг для активного способу життя — худі, штани, футболки, анораки, лайнери та аксесуари.

З 2015 року у RIOT DIVISION діяла постійна знижка 50 % для учасників бойових дій у зоні АТО й ООС. З 24 лютого 2022-го цю знижку назавжди отримали всі воїни ЗСУ, парамедики, медики та працівники ДСНС.

Після повномасштабного вторгнення бренд устиг випустити колаборацію з українською кібербезпековою компанією CyberUnitTech, дроп із худі, доповнених принтом від київського художника Олега Семака, та кампейн, головним героєм якого став Денис Квебек, який у 2017 році під час виконання бойового завдання в АТО втратив частину долоні. Усі прибутки з них спрямували на благодійні цілі.

Ціни: бомбер кольору хакі — 11000 грн, бежевий лайнер — 3300 грн, штани кольору хакі з нейлоновими вставками на колінах — 6500 грн

Де купити: сайт; Київ, вул. Рейтарська, 9; вул. Хрещатик, 38 (ЦУМ); вул. Золотоворітська, 2А (шоурум BAGMAN); вул. Велика Васильківська, 30В (LED.CYBERSTORE)

SCOWTH

Київський бренд SCOWTH офіційно народився 8 грудня 2015 року. Саме цього дня він презентував перші 6 моделей чоловічої білизни на найбільшому в Україні фестивалі національних виробників. Уже за 2 місяці світ побачила друга колекція бренду, а згодом і повноцінна лінійка, доповнена новими виробами.

Комфорт, небанальний дизайн, ергономічність і широкий вибір моделей — головні переваги білизни бренду. У перекладі зі старої шотландської мови «scowth» означає «свобода думки, руху, самовираження», що повністю передає філософію SCOWTH.

Згодом бренд запустив жіночу лінійку, а також почав відшивати одяг. Однак чоловіча білизна й досі лишається його візитівкою.

Ціни: хіпси фіолетового кольору — 350 грн, чорні боксерки — 400 грн, боксерки подовжені з бамбука гірчичного кольору — 500 грн

Де купити: сайт

VIKTORANISIMOV

VIKTORANISIMOV — український бренд дизайнерського одягу, який поєднує в собі мілітарі, діловий та спортивний стилі.

Його засновник Віктор Анісімов просуває ідею формування універсального гардеробу з кількох поєднаних речей, які будуть доречні за будь-яких обставин. Створюючи колекції, дизайнер ставить собі за мету використовувати мінімальну кількість матеріалів. У такий спосбі речі бренду легко комбінуються між собою.