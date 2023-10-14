На Контрактовій площі відкрився заклад Nunu: з шаурмою «нової хвилі» від київського шефа

На Контрактовій площі відкрили заклад Nunu із шаурмою «нової хвилі» від київського шефа Юрія Нікітюка. Про це повідомляє The Village Україна.

У закладі самі готують лаваш, тому він м’який і не кришиться. Також не купують готові білі та червоні соуси. Вертеля в Nunu також нема.

«М’ясо готуємо протягом десяти годин та рвемо його на волокна руками, щоб отримати соковитий та насичений смак», — коментує Юрій Нікітюк.

У закладі можна придбати шаурму на винос або з доставкою через Glovo.

Ціни: шаурма зі свининою — 179 грн, шаурма з яловичиною — 189 грн, бабагануш з ротті — 140 грн, мухаммара — 140 грн, айран — 35 грн.

Графік роботи: 12:00—21:00

Де: Контрактова площа, 1