На Виноградарі відкрили заклад «Шашликян» із 30 видами шашлику

У ТРЦ Retroville на Виноградарі розпочав роботу заклад мережі «Шашликян». Це вже 11-й заклад формату в Києві та області. Про це пише The Village Україна.

У меню понад 30 видів шашлику, а також вірменські, грузинські й узбецькі страви, які готують на відкритій кухні.

Також у закладі можна придбати вже мариновані м’ясо та рибу, щоб самостійно приготувати.

Ціни: суп харчо — 135 грн, шашлик зі свинини — 113 грн за 100 грамів, шашлик з курячого філе — 80 грн за 100 грамів, хінкалі — 30 грн за одну штуку, шаурма сезам з куркою — 150 грн, узбецький плов з баранини — 193 грн, пахлава сезам — 45 грн за одну штуку.

Адреса: ТРЦ Retroville, проспект Правди, 47

Режим роботи: 10:30—22:00