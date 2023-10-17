На Виноградарі відкрили заклад «Шашликян» із 30 видами шашлику

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Наталія Габрух
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У ТРЦ Retroville на Виноградарі розпочав роботу заклад мережі «Шашликян». Це вже 11-й заклад формату в Києві та області. Про це пише The Village Україна.

У меню понад 30 видів шашлику, а також вірменські, грузинські й узбецькі страви, які готують на відкритій кухні.

Також у закладі можна придбати вже мариновані м’ясо та рибу, щоб самостійно приготувати.

Ціни: суп харчо — 135 грн, шашлик зі свинини — 113 грн за 100 грамів, шашлик з курячого філе — 80 грн за 100 грамів, хінкалі — 30 грн за одну штуку, шаурма сезам з куркою — 150 грн, узбецький плов з баранини — 193 грн, пахлава сезам — 45 грн за одну штуку.

Адреса: ТРЦ Retroville, проспект Правди, 47

Режим роботи: 10:30—22:00

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Опубліковано: 17 жовтня 2023
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