У київському крематорії розпочався ремонт та планується реставрація

У київському крематорії розпочали ремонт в залах для прощання, наступного року планується реставрація.

Про це повідомили у КМДА.

Обидві прощальні зали планують привести до ладу протягом двох тижнів. Бюджетних коштів на це не залучають.

Оновлення будівель, яким майже пів століття, планували зробити у 2021 році. Однак через охоронний статус об’єкту культурної спадщини, спочатку необхідно провести наукові дослідження. Наразі активно триває підготовка до реставрації. Роботи розпочнуться наступного року.

Фото: r-service