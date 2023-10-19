Миколаївське конструкторське бюро розробило проєкт плавучого будинку: візуалізації

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Валерія Гуржий
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Проєкт плавучого будинку, який можна використовувати у туристичній галузі розробило конструкторське бюро "Сі-Джоб Миколаїв".

Про це пише "Миколаїв – місто корабелів".

"Мобільні будиночки на воді, які можна швидко переміщувати Південним Бугом, Дніпром та іншими річками у сезон або для проведення фестивалів, можуть бути додатковим чинником, що полегшить рішення завдань туристичного бізнесу або й просто дасть нові можливості приватного відпочинку", — йдеться у повідомленні.

Хаусбот від “Сі-Джоб Миколаїв” представляє дворівневу сталеву конструкцію на плавучій платформі. Проєкт передбачає швартове, буксирувальне та рятувальне обладнання, системи для підключення до берегової інфраструктури, опалення та подачі води. Енергозабезпечення забезпечується сонячними панелями, вітро-генератором та дизель-генератором.

Фото: Сі-Джоб Миколаїв

Опубліковано: 19 жовтня 2023
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