Гурт The Hardkiss випустив кліп, присвячений енергетикам

Режисер Мітя Бородін, оператор Руслан Богдан і гурт The Hardkiss представили відео «00:00». Це присвята українським героям — енергетикам, тим, хто тримає наше світло.

«Ідея зняти цю історію прийшла минулої зими, коли українці сиділи без світла. Багато хто знімає кіно про військових. Нам захотілося розказати про ще одних героїв нашого часу — енергетиків. Знімали в лютому в Посад-Покровському. Знімали реальних людей — працівників місцевого «ХерсонОблЕнерго». З тих, кого ви можете побачити у відео: шістьох людей вже немає в живих, вони загинули на роботі. Наша історія про самотність. Про відвагу та сміливість. Про енергетика під час війни», — розповідають режисер Мітя Бородін та оператор-постановник Руслан Богдан.

У головних ролях знялися актори: Олександр Кобзар, Ксенія Баша, Вероніка Ольшана.

«00:00» — пісня з альбому «Залізна ластівка», яка досі не була екранізована.