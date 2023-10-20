Якої фірми вибрати варильну поверхню - рейтинг виробників

Щоб перетворити кухню, зробити приготування страв простим і приємним завданням, потрібно придбати нову варильну панель. Куплена варильна поверхня дасть змогу готувати різноманітні страви для всієї родини, а також підкреслити унікальний стиль кухні.

Але перш, ніж приступити до вибору поверхні, варто розібратися, якій віддати перевагу - газовій плиті або електричній, а також якої форми вибрати і на скільки конфорок. Найважливіше, якої фірми вибрати варильну поверхню для будинку або дачі.

Варіант кріплення плити

Якщо віддати перевагу газовому пристрою, то він вважатиметься незалежним, бо не підключатиметься до інших приладів.

З електричними плитами все набагато складніше. Вони бувають двох варіантів.

Залежні моделі залежать від духовки, вони разом підключаються, такі агрегати можуть бути на порядок дешевше, ніж незалежні. Незалежний варіант підключення дасть змогу оцінити масу переваг, хоча такий агрегат і коштує значно дорожче. До основних переваг цього варіанту можна віднести її встановлення в будь-якому місці кухні, а також великий вибір стильних пристроїв.

Тип варильної плити, якій компанії віддати перевагу?

Перш ніж почати обирати будь-яку плиту, слід визначитися не тільки з питанням, якої фірми вибрати варильну поверхню, а й з тим, якому типу плит варто віддати перевагу: газовому, електричному чи комбінованому.

Найдешевшою сировиною вважається газ, тож якщо в будинок проведено газ, то питань не повинно виникати, слід встановлювати газову плиту. Але якщо вдома немає газу, то є два варіанти, перший - вибрати електричний тип плити, другий - монтувати газову плиту і забезпечити її роботу, підключивши її до балонного газу.

Якщо ви не впевнені, якому варіанту плити віддати перевагу, тоді можна вибрати комбінований варіант, де дві конфорки будуть електричними і дві газовими. Такий варіант актуальний, якщо є перебої з подачею світла або газу.

Тип нагрівального елемента

Варто зазначити, що найкращі виробники панелей для варіння пропонують газові плити зі змінними форсунками, які можна підключити як для роботи звичайного природного газу, так і для роботи балонного.

Газові плити також можуть відрізнятися формою конфорок, вони можуть мати звичний класичний зовнішній вигляд, подвійну або потрійну корону.

Потрійну корону вважають найефективнішою конфоркою, адже вона дає змогу закип'ятити будь-яку ємність у кілька разів швидше.

Direct Flame унікальна конфорка, яка дасть змогу закип'ятити воду набагато швидше завдяки наявності в ній безлічі мікроотворів, що дає змогу продукту приготуватися або підігрітися в кілька разів швидше.

ВОК експрес-конфорка - це спеціальний пальник, в якому може розташовуватися подвійна або потрійна корона, щоб прискорити приготування продуктів, а також надати їм гарного золотистого вигляду. Крім усього в решітці є спеціальні кріплення для встановлення сковороди ВОК і її безпечної експлуатації.

Але тільки вам вирішувати, який варіант і який бренд панелей варильних краще саме для вас.

Ідеальний варіант - електричні плити

Конфорки у таких плит можуть мати різні нагрівальні елементи: класичний нагрів або індукційний.

Якщо віддати перевагу електричним плитам, необхідно визначитися, якому нагрівальному елементу віддати перевагу, оскільки від цього параметра залежить вартість плити та її зовнішній вигляд.

Спіральний нагрівальний елемент вважається одним із бюджетних, але розжарюватися він буде досить довго, тому цей варіант вибирають частіше для дачі, а не для повсякденного застосування. Стрічковий нагрівальний елемент використовується в сучасних моделях електроплит, оскільки може нагрітися всього за 6-10 секунд. Галогеновий нагрівальний елемент розжарюється до потрібного значення лише за кілька секунд, але плита може перегріватися під час тривалого приготування їжі, тому варто обирати таку піч із функцією захисту від перегріву.

Індукційні плити

Індукційна плита має інший принцип роботи, тому поверхня плити нагрівається після контакту плити зі спеціальним посудом (з феромагнітним дном), в якому міститься магніт, після контакту починає підігріватися дно каструлі або сковорідки.

У панелі розташована індукційна котушка, на неї передається електричний струм, після утворюється магнітне поле, завдяки чому і підігрівається посуд.

Який матеріал поверхні вибрати

Варто зазначити, що найкращі бренди варильних поверхонь пропонують широкий вибір якісної продукції, виконаної з різних матеріалів. У панелях для поверхонь можуть використовуватися за основу такі матеріали.

Склокераміка - простий у догляді матеріал, але він вимагає до себе дбайливого догляду, бо боїться випадкових ударів та інших механічних пошкоджень. Емальовані поверхні вирізняються великим вибором колірних гам, але, на жаль, на них також можуть з'явитися подряпини, якщо використовувати абразивні засоби для догляду за плитою. Нержавіюча сталь вважається одним із практичних матеріалів, вона не боїться механічних пошкоджень, але, на жаль, на них можуть залишитися розводи і краплі жиру. Загартовані плити найбільш популярні, вони легко очищаються, на них просто змити будь-яке забруднення. Але потрібно акуратно нею користуватися, оскільки можуть залишатися подряпини.

Які решітки вибрати для газових плит, який бренд кращий?

Перш ніж визначитися, яку панель для варіння вибрати, слід придивитися до варіантів решіток для газових печей.

Пропонується два варіанти решіток для газових варильних поверхонь.

Чавунні відрізняються високою якістю металу, тривалим терміном експлуатації та незмінно стильним зовнішнім виглядом. Але цей матеріал має єдиний мінус - він боїться ударів, якщо впустити решітку, то вона може розколотися на кілька частин. Сталеві решітки додатково вкриваються емаллю, так вона має стильний зовнішній вигляд. Решітки прості в догляді і відрізняються своїм високим рівнем ударостійкості. Але варто зазначити, що на сталеві решітки не можна ставити занадто важкі каструлі, оскільки вони під вагою можуть прогнутися.

Розміри та форми поверхонь

Обрати найкращий бренд варильних поверхонь можна лише тоді, коли визначитеся з видом і числом конфорок. Адже сьогодні можна купити плиту з 1 - 6 конфорками. Залежно від кількості конфорок змінюватиметься розмір поверхні.

Більша частина представлених поверхонь ідеально підійде для кухонь, які мають глибину 58-60 см, але є й нетипові розміри.

Для невеликих за розміром кімнат експерти рекомендують обирати 2х конфорочну поверхню, яка завширшки не перевищує 30 см, а для великої сім'ї варто обирати велику робочу поверхню з 5-6 конфорками, тож її розмір складатиме 70-90 см завширшки.

Деякі моделі можуть змінювати зону нагрівання, але така функція доступна в індукційних або електричних плитах і вона необхідна не всім господиням. Тому, якщо вона вам не потрібна, не варто переплачувати.

Форма і колір варильної поверхні

Якщо ви створюєте новий дизайн кухні, тоді варто обирати не тільки, якої фірми вибрати варильну плиту, а й форми. Адже сьогодні пропонується величезний асортимент товарів.

Наприклад, для класичного стилю варто обирати квадратну або прямокутну форму, а ось для сучасного відмінно може вписатися в інтер'єр плита квадратної, прямокутної або круглої форми, а також у вигляді бумеранга.

Також пропонується достатній варіант колірних рішень. Звісно, якщо це загартоване скло, то воно буде тільки чорним, а от емальовані плити можуть мати різні колірні рішення.

Якому типу управління поверхнею краще віддати перевагу?

Не варто одразу визначатися з питанням, який бренд варильних панелей вибрати, слід розібратися, яку за типом управління плиту варто вибрати для її простого використання.

Механічний варіант управління передбачає наявність ручок, якими необхідно обертати і задавати потрібний температурний режим. Найчастіше такий варіант управління використовується в дешевих варіантах електричних плит або ж у дорогих газових плитах, де необхідно виставити потужність полум'я. Сенсорне управління дає змогу активувати роботу плити за допомогою спеціальних кнопок. Таке управління зустрічається в електричних або індукційних плитах.

Механічне управління вважається надійнішим і практичнішим, хоча ручки й брудняться під час приготування їжі. Сенсорні кнопки легко протирати від забруднень, але варто зазначити, що вологими руками або не дуже чистими складно активувати роботу варильної поверхні.

Додаткові опції, що допомагають спростити і поліпшити процес приготування

Найчастіше додатковими опціями оснащені тільки електричні плити, а також індукційні. Тому залежно від того, які вимоги ставите до агрегату, ви зможете вибрати найкращі виробники варильних плит, щоб підібрати свій ідеальний варіант.

Таймер, що задається для конфорок окремо

Таймер у плиті дає змогу задати час, через який має відключитися конкретна конфорка. Завдяки такій функції можна поставити кип'ятитися воду і задати час, через який має відключитися робота плити, так можна усунути випадкове википання або пригорання продуктів. До слова, багато агрегатів після закінчення виставленого часу сповіщають господаря звуковим сигналом про завершення заданих параметрів.

Індикатор залишкового тепла

Для того щоб не обпектися об плиту, розробники встановили індикатор, що показує якої температури конфорка. Коли вона стає безпечної температури, то індикатор вимикається і можна приступати до миття поверхні.

Автовідключення

Якщо електрична плита перегрівається через тривалу роботу, то спеціальна програма забезпечить її автовідключення до моменту, поки всередині поверхні все не охолоне до безпечної температури. Також така функція буде актуальна для людей, у яких часто бувають перепади в напрузі, щоб убезпечити техніку і продовжити її термін експлуатації.

Зниження температури конфорки після закипання

Унікальна функція, яка дасть змогу не стояти біля плити в очікуванні закипання каструлі. Завдяки сучасним технологіям плита самостійно зменшить свою потужність, коли в ємності буде досягнута потрібна температура

Короткочасна пауза

Також актуальна програма для тих, хто любить готувати різноманітні страви. Під час приготування можна вибрати короткочасну паузу, тобто конфорка буде вимкнена, але до певної температури, завдяки чому зберігатиметься тепло приготованої їжі.

Блокування від дітей

Ця функція актуальна для тих людей, у кого є вдома маленькі діти, всього однією клавішею можна заблокувати роботу агрегату. Тобто, навіть натискаючи кнопки, дитина не зможе ввімкнути конфорки або навпаки вимкнути.

Найкращі виробники варильних плит

Сьогодні найкращі виробники варильних поверхонь - GEFEST, ZANUSSI, BEKO, ELECTROLUX, MIDEA, HOTPOINT-ARISTON. Вони виробляють красиві та сучасні газові плити, електричні та індукційні поверхні, які можуть зовнішнім виглядом, а також функціоналом задовольнити навіть найвибагливішого покупця.

Варто сказати і про ціни, залежно від ваших уподобань і фінансових можливостей можна вибрати плиту як бюджетну, так і преміум класу.

Якщо ви знаєте, яким параметрам і виробнику віддати перевагу, тоді варто братися за купівлю плити та її подальшу експлуатацію.