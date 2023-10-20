Якої фірми вибрати варильну поверхню - рейтинг виробників

Щоб перетворити кухню, зробити приготування страв простим і приємним завданням, потрібно придбати нову варильну панель. Куплена варильна поверхня дасть змогу готувати різноманітні страви для всієї родини, а також підкреслити унікальний стиль кухні.
Але перш, ніж приступити до вибору поверхні, варто розібратися, якій віддати перевагу - газовій плиті або електричній, а також якої форми вибрати і на скільки конфорок. Найважливіше, якої фірми вибрати варильну поверхню для будинку або дачі.
Якщо віддати перевагу газовому пристрою, то він вважатиметься незалежним, бо не підключатиметься до інших приладів.
З електричними плитами все набагато складніше. Вони бувають двох варіантів.
Перш ніж почати обирати будь-яку плиту, слід визначитися не тільки з питанням, якої фірми вибрати варильну поверхню, а й з тим, якому типу плит варто віддати перевагу: газовому, електричному чи комбінованому.
Найдешевшою сировиною вважається газ, тож якщо в будинок проведено газ, то питань не повинно виникати, слід встановлювати газову плиту. Але якщо вдома немає газу, то є два варіанти, перший - вибрати електричний тип плити, другий - монтувати газову плиту і забезпечити її роботу, підключивши її до балонного газу.
Якщо ви не впевнені, якому варіанту плити віддати перевагу, тоді можна вибрати комбінований варіант, де дві конфорки будуть електричними і дві газовими. Такий варіант актуальний, якщо є перебої з подачею світла або газу.
Варто зазначити, що найкращі виробники панелей для варіння пропонують газові плити зі змінними форсунками, які можна підключити як для роботи звичайного природного газу, так і для роботи балонного.
Газові плити також можуть відрізнятися формою конфорок, вони можуть мати звичний класичний зовнішній вигляд, подвійну або потрійну корону.
Потрійну корону вважають найефективнішою конфоркою, адже вона дає змогу закип'ятити будь-яку ємність у кілька разів швидше.
Direct Flame унікальна конфорка, яка дасть змогу закип'ятити воду набагато швидше завдяки наявності в ній безлічі мікроотворів, що дає змогу продукту приготуватися або підігрітися в кілька разів швидше.
ВОК експрес-конфорка - це спеціальний пальник, в якому може розташовуватися подвійна або потрійна корона, щоб прискорити приготування продуктів, а також надати їм гарного золотистого вигляду. Крім усього в решітці є спеціальні кріплення для встановлення сковороди ВОК і її безпечної експлуатації.
Але тільки вам вирішувати, який варіант і який бренд панелей варильних краще саме для вас.
Конфорки у таких плит можуть мати різні нагрівальні елементи: класичний нагрів або індукційний.
Якщо віддати перевагу електричним плитам, необхідно визначитися, якому нагрівальному елементу віддати перевагу, оскільки від цього параметра залежить вартість плити та її зовнішній вигляд.
Індукційна плита має інший принцип роботи, тому поверхня плити нагрівається після контакту плити зі спеціальним посудом (з феромагнітним дном), в якому міститься магніт, після контакту починає підігріватися дно каструлі або сковорідки.
У панелі розташована індукційна котушка, на неї передається електричний струм, після утворюється магнітне поле, завдяки чому і підігрівається посуд.
Варто зазначити, що найкращі бренди варильних поверхонь пропонують широкий вибір якісної продукції, виконаної з різних матеріалів. У панелях для поверхонь можуть використовуватися за основу такі матеріали.
Перш ніж визначитися, яку панель для варіння вибрати, слід придивитися до варіантів решіток для газових печей.
Пропонується два варіанти решіток для газових варильних поверхонь.
Обрати найкращий бренд варильних поверхонь можна лише тоді, коли визначитеся з видом і числом конфорок. Адже сьогодні можна купити плиту з 1 - 6 конфорками. Залежно від кількості конфорок змінюватиметься розмір поверхні.
Більша частина представлених поверхонь ідеально підійде для кухонь, які мають глибину 58-60 см, але є й нетипові розміри.
Для невеликих за розміром кімнат експерти рекомендують обирати 2х конфорочну поверхню, яка завширшки не перевищує 30 см, а для великої сім'ї варто обирати велику робочу поверхню з 5-6 конфорками, тож її розмір складатиме 70-90 см завширшки.
Деякі моделі можуть змінювати зону нагрівання, але така функція доступна в індукційних або електричних плитах і вона необхідна не всім господиням. Тому, якщо вона вам не потрібна, не варто переплачувати.
Якщо ви створюєте новий дизайн кухні, тоді варто обирати не тільки, якої фірми вибрати варильну плиту, а й форми. Адже сьогодні пропонується величезний асортимент товарів.
Наприклад, для класичного стилю варто обирати квадратну або прямокутну форму, а ось для сучасного відмінно може вписатися в інтер'єр плита квадратної, прямокутної або круглої форми, а також у вигляді бумеранга.
Також пропонується достатній варіант колірних рішень. Звісно, якщо це загартоване скло, то воно буде тільки чорним, а от емальовані плити можуть мати різні колірні рішення.
Не варто одразу визначатися з питанням, який бренд варильних панелей вибрати, слід розібратися, яку за типом управління плиту варто вибрати для її простого використання.
Механічне управління вважається надійнішим і практичнішим, хоча ручки й брудняться під час приготування їжі. Сенсорні кнопки легко протирати від забруднень, але варто зазначити, що вологими руками або не дуже чистими складно активувати роботу варильної поверхні.
Найчастіше додатковими опціями оснащені тільки електричні плити, а також індукційні. Тому залежно від того, які вимоги ставите до агрегату, ви зможете вибрати найкращі виробники варильних плит, щоб підібрати свій ідеальний варіант.
Таймер у плиті дає змогу задати час, через який має відключитися конкретна конфорка. Завдяки такій функції можна поставити кип'ятитися воду і задати час, через який має відключитися робота плити, так можна усунути випадкове википання або пригорання продуктів. До слова, багато агрегатів після закінчення виставленого часу сповіщають господаря звуковим сигналом про завершення заданих параметрів.
Для того щоб не обпектися об плиту, розробники встановили індикатор, що показує якої температури конфорка. Коли вона стає безпечної температури, то індикатор вимикається і можна приступати до миття поверхні.
Якщо електрична плита перегрівається через тривалу роботу, то спеціальна програма забезпечить її автовідключення до моменту, поки всередині поверхні все не охолоне до безпечної температури. Також така функція буде актуальна для людей, у яких часто бувають перепади в напрузі, щоб убезпечити техніку і продовжити її термін експлуатації.
Унікальна функція, яка дасть змогу не стояти біля плити в очікуванні закипання каструлі. Завдяки сучасним технологіям плита самостійно зменшить свою потужність, коли в ємності буде досягнута потрібна температура
Також актуальна програма для тих, хто любить готувати різноманітні страви. Під час приготування можна вибрати короткочасну паузу, тобто конфорка буде вимкнена, але до певної температури, завдяки чому зберігатиметься тепло приготованої їжі.
Ця функція актуальна для тих людей, у кого є вдома маленькі діти, всього однією клавішею можна заблокувати роботу агрегату. Тобто, навіть натискаючи кнопки, дитина не зможе ввімкнути конфорки або навпаки вимкнути.
Сьогодні найкращі виробники варильних поверхонь - GEFEST, ZANUSSI, BEKO, ELECTROLUX, MIDEA, HOTPOINT-ARISTON. Вони виробляють красиві та сучасні газові плити, електричні та індукційні поверхні, які можуть зовнішнім виглядом, а також функціоналом задовольнити навіть найвибагливішого покупця.
Варто сказати і про ціни, залежно від ваших уподобань і фінансових можливостей можна вибрати плиту як бюджетну, так і преміум класу.
Якщо ви знаєте, яким параметрам і виробнику віддати перевагу, тоді варто братися за купівлю плити та її подальшу експлуатацію.