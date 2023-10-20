У застосунку «Дія» зʼявилася мапа Пунктів незламності

53
Ірина Маймур
share share

Відтепер у застосунку «Дія» можна знайти найближчий Пункт незламності.

Про це повідомили в Мінцифри.

Користуватися сервісом можна офлайн. Потрібно лише попередньо завантажити мапу вибраного регіону в «Дії» , коли буде інтернет.

Як знайти мапу в Дії:

  • зайти у застосунок;
  • натиснути Послуги;
  • вибрати Пункти незламності;
  • обрати свою область та завантажити мапу.

Мапа показує всі Пункти незламності в радіусі 1,5 кілометри. У меню можна дізнатися адресу, графік роботи та умови кожної локації, а також прокласти до неї маршрут.

Також користувач має змогу відфільтрувати Пункти за наявністю пандуса, інтернету, мобільного зв’язку, генератора тощо.

Щоби переглянути найближчі до вас Пункти незламності, необхідно надати доступ до геолокації. «Дія» не зберігає та не передає нікуди ваше розташування.

З міркувань безпеки мапа недоступна в Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та частково Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Фото: Мінцифри

Опубліковано: 20 жовтня 2023
share share
На Шулявці облаштували тимчасовий наземний перехід: активісти закликають зробити його постійним На Шулявці облаштували тимчасовий наземний перехід: активісти закликають зробити його постійним Причали й дамби на Оболоні повернуть у власність Києва Причали й дамби на Оболоні повернуть у власність Києва Запустили сайт "Залізні укриття", де можна слідкувати на відновленням укриттів по всій Україні Запустили сайт "Залізні укриття", де можна слідкувати на відновленням укриттів по всій Україні Поліція відкрила кримінальне провадження через руйнування 100-річної лісопильні Сніжка Поліція відкрила кримінальне провадження через руйнування 100-річної лісопильні Сніжка Попри приписи, на Хрещатику продовжують розбирати історичну будівлю 1880 року Попри приписи, на Хрещатику продовжують розбирати історичну будівлю 1880 року У центрі Варшави відкрився перший Milky Bar У центрі Варшави відкрився перший Milky Bar Гурт The Hardkiss випустив кліп, присвячений енергетикам Гурт The Hardkiss випустив кліп, присвячений енергетикам У Києві облаштували наземний перехід через вулицю Довженка: що з ним не так У Києві облаштували наземний перехід через вулицю Довженка: що з ним не так
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.