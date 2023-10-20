У застосунку «Дія» зʼявилася мапа Пунктів незламності

Відтепер у застосунку «Дія» можна знайти найближчий Пункт незламності.

Про це повідомили в Мінцифри.

Користуватися сервісом можна офлайн. Потрібно лише попередньо завантажити мапу вибраного регіону в «Дії» , коли буде інтернет.

Як знайти мапу в Дії:

зайти у застосунок;

натиснути Послуги;

вибрати Пункти незламності;

обрати свою область та завантажити мапу.

Мапа показує всі Пункти незламності в радіусі 1,5 кілометри. У меню можна дізнатися адресу, графік роботи та умови кожної локації, а також прокласти до неї маршрут.

Також користувач має змогу відфільтрувати Пункти за наявністю пандуса, інтернету, мобільного зв’язку, генератора тощо.

Щоби переглянути найближчі до вас Пункти незламності, необхідно надати доступ до геолокації. «Дія» не зберігає та не передає нікуди ваше розташування.

З міркувань безпеки мапа недоступна в Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та частково Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Фото: Мінцифри