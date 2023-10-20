Запустили сайт "Залізні укриття", де можна слідкувати на відновленням укриттів по всій Україні

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Валерія Гуржий
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Міністерство стратегічної промисловості презентувало сайт «Залізні укриття», створений для відстеження та контролю укриттів по всій Україні.

Про це міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін повідомив у своєму Telegram.

Ціль проєкту - забезпечити належними укриттями все населення країни та розвинути культуру їх використання.

Зазначається, що до червня цього року тільки 1287 укриттів було приведено в належний стан. З червня по вересень до належного стану було приведено вже 2 604 укриття, що вдвічі більше ніж за рік до того. До кінця року додасться ще 2 956.

Слідкувати за процесом відновлення укриттів можна за посиланням.

Фото: Олександр Камишін

Опубліковано: 20 жовтня 2023
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