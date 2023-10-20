Запустили сайт "Залізні укриття", де можна слідкувати на відновленням укриттів по всій Україні

Міністерство стратегічної промисловості презентувало сайт «Залізні укриття», створений для відстеження та контролю укриттів по всій Україні.

Про це міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін повідомив у своєму Telegram.

Ціль проєкту - забезпечити належними укриттями все населення країни та розвинути культуру їх використання.

Зазначається, що до червня цього року тільки 1287 укриттів було приведено в належний стан. З червня по вересень до належного стану було приведено вже 2 604 укриття, що вдвічі більше ніж за рік до того. До кінця року додасться ще 2 956.

Слідкувати за процесом відновлення укриттів можна за посиланням.

Фото: Олександр Камишін