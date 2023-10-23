"Паляниця": у французькому Нанті відкрився перший ресторан української кухні

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Марія Банько
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Заклад під назвою "Паляниця" розпочав роботу на фуд-маркеті Magmaa у місті Нант.

Його відкрили 28-річна українка Ольга: вона народилася і виросла в Луганську, а у 2014-ому році через війни переїхала до Києва.

Декілька років працювала у ресторанній сфері у великих і маленьких ресторанах, фуд-траку та кафе на різних процесах. Потім стала проджект-менеджером в соціальній сфері.

Ольга згадує: "Амбіції відкрити бізнес були ще тоді, тому я багато працювала над собою, проводила тести бізнес-ідей, навчалася на різних курсах".

З початком повномасштабного. вторгнення Ольга разом з сином евакуювалася до Франції, в Нант: "Це був абсолютно випадковий вибір, але дуже вдалий. Я зустріла правильних людей. Організувала кілька фуршетів з українськими стравами разом з франко-українською асоціацією, яка допомогла українським біженцям. Зрозуміла що я хочу відкрити свою точку на фуд-корті. Паралельно з мовними курсами, щоб довести мій рівень французької до вільного розмовного, проходжу навчання в бізнес-інкубаторі. Завдяки цьому я змогла реалізувати заплановане".

Проєкт Ольга запустила разом з друзями, з якими раніше працювала в ресторанній індустрії: деякі з них також живуть зараз В Нанті.

В меню "Паляниці": борщ "від мами" (11,5 євро), галушки (11,5 євро), деруни (9 євро), декілька видів кримськотатарських чебуреків (15,9 євро), українські мезе: кав'яр з баклажанів, аджика та форшмак (15,9 євро), ферментовані овочі (5 євро), пляцки та сирник (по 6 євро).

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Опубліковано: 23 жовтня 2023
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