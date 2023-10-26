Кава, сендвічі й салати: біля Либідської площі запрацювала кав’ярня Brewsell

Біля Либідської площі розпочала роботу кав’ярня мережі Brewsell.

Заклад пропонує кавову класику, фільтр-каву, чай масала, напої з матча, молочні коктейлі. В Brewsell можна замовити каву на рослинному та безлактозному молоці. У меню кав’ярні є сендвічі, сирники, салати, боули й десерти.

У закладі на Либідській також розташований офіс команди.

Це дванадцятий заклад мережі Brewsell. Раніше в столиці запустили кав’ярні на території Unit.City, у ТРЦ Respublika Park, на Виноградарі, Русанівці, Лук’янівці та інших столичних локаціях.

Ціни: еспресо — 39 грн, фільтр-кава — 49 грн, флет-вайт — 59 грн, лате — 59 грн, капуоранж — 89 грн, матча-лате — 69 грн, пряно-гарбузовий лате — 74 грн

Адреса: вул. Казимира Малевича, 86Н

Режим роботи: щодня з 08.00 до 21.00

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Раніше ми писали, що на Позняках відкрився новий заклад AYO Pizza Burger Kebab.

Фото: Brewsell