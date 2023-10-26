Кава, сендвічі й салати: біля Либідської площі запрацювала кав’ярня Brewsell

104
Ірина Маймур
share share

Біля Либідської площі розпочала роботу кав’ярня мережі Brewsell.

Заклад пропонує кавову класику, фільтр-каву, чай масала, напої з матча, молочні коктейлі. В Brewsell можна замовити каву на рослинному та безлактозному молоці. У меню кав’ярні є сендвічі, сирники, салати, боули й десерти.

У закладі на Либідській також розташований офіс команди.

Це дванадцятий заклад мережі Brewsell. Раніше в столиці запустили кав’ярні на території Unit.City, у ТРЦ Respublika Park, на Виноградарі, Русанівці, Лук’янівці та інших столичних локаціях.

Ціни: еспресо — 39 грн, фільтр-кава — 49 грн, флет-вайт — 59 грн, лате — 59 грн, капуоранж — 89 грн, матча-лате — 69 грн, пряно-гарбузовий лате — 74 грн

Адреса: вул. Казимира Малевича, 86Н

Режим роботи: щодня з 08.00 до 21.00

Instagram

Раніше ми писали, що на Позняках відкрився новий заклад AYO Pizza Burger Kebab.

Фото: Brewsell

Опубліковано: 26 жовтня 2023
share share
У Києві на території гімназії демонтували погруддя Пушкіну У Києві на території гімназії демонтували погруддя Пушкіну З круасанами і кавою: у ЖК "Нова Англія" відкрився заклад "Тісто і масло" З круасанами і кавою: у ЖК "Нова Англія" відкрився заклад "Тісто і масло" «Нова пошта» випустила благодійну лінійку спортивного одягу до «Найдовшого у світі марафону» «Нова пошта» випустила благодійну лінійку спортивного одягу до «Найдовшого у світі марафону» На Нивках демонтували погруддя більшовику Кирпоносу На Нивках демонтували погруддя більшовику Кирпоносу У Бучі планують відкрити екохаб із сортувальною станцією У Бучі планують відкрити екохаб із сортувальною станцією Незаконний паркувальний майданчик біля Поштової площі заблокували бетонними плитами Незаконний паркувальний майданчик біля Поштової площі заблокували бетонними плитами З початку року українці задонатили більше 12 млрд гривень: на які напрямки пішли гроші З початку року українці задонатили більше 12 млрд гривень: на які напрямки пішли гроші На місці демонтованого радянського танка в Броварах висадили дерева На місці демонтованого радянського танка в Броварах висадили дерева
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.