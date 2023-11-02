Із бутербродами, як у шкільній їдальні: біля «Олімпійської» відкрили ресторан-буфет «Морва»

У ЖК Chicago Central House біля «Олімпійської» розпочав роботу ресторан-буфет «Морва».

Наразі він працює в тестовому режимі, пише The Village Україна.

Як зазначають власники, їхній заклад — це «сучасна їдальня на кожен день у бізнес-центрі столиці».

«Морва — це шовковиця. Кожен із нас колись об’їдався з дерев шовковицею. Саме спогади про ці моменти підштовхнули нас до цієї концепції. Смачно, швидко, зрозуміло», — пояснюють у ресторані.

Наразі меню «Морви» не дуже велике. Його обіцяють регулярно змінювати. Головна фішка «Морви» — «бутерброд Морва, як у шкільній їдальні». Це піца-бутерброд із шинкою, грибами й сиром.

Ціни: бутерброд Морва — 153 грн, сирник зі згущеним молоком та халвою — 211 грн, ліниві вареники з вишнею — 197 грн, яєчня з підчеревком і томатами — 187 грн, банош із козячим сиром — 183 грн, бутерброд із тюлькою — 81 грн, капучино — 71 грн

Адреса: вул. Антоновича, 44

Режим роботи: 08:00–21:00 (будні); 09:00–21:00 (вихідні)

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Фото: «Морва»