Українські біженці в Європі знову можуть отримати безкоштовне житло: деталі

Безкоштовні помешкання для українців, які рятується від війни, стали знову доступними за кордоном.

Про це пише "Евакуація.City" із посиланням на пресреліз компанії United for Ukraine.

Щоб подати заявку на безкоштовне тимчасове житло в Європі, потрібно:

відвідати платформу United For Ukraine;

перейти до розділу "Знайти тимчасове житло";

заповнити форму, вказати необхідну інформацію та тривалість перебування (до 30 днів).

Програма діє з 2 листопада до 31 грудня 2023 року. Житло надаватиметься від 7 до 30 днів. Організатори радять подаватись на програму якомога раніше.

Хто може претендувати?

люди, які евакуювалися із зони бойових дій, окупованих та деокупованих територій або через тривалі військові дії, включаючи авіаудари;

батьками або опікуни з дітьми, які виїжджають з України за медичними показаннями;

військовослужбовці, ветерани та їхні сім'ї, які виїжджають з України на лікування;

переселенці за межами України, які опинилися в критичних ситуаціях (наприклад, термінове медичне лікування в іншій країні.

Тимчасове житло доступне лише за межами України, і призначене виключно для тих людей, які раніше не користувалися послугами житла від UFU.

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